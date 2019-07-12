陪兒到台中港釣魚 男子失足落海失蹤
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台中海巡單位在台中港救援落海范男。（記者張軒哲攝）

台中海巡單位在台中港救援落海范男。（記者張軒哲攝）

2019-07-12 17:17

〔記者張軒哲／台中報導〕陪兒子釣魚竟落海失蹤！54歲范姓男子今日中午陪同兒子在台中火力發電廠出水口海釣，不小心失去重心落海，范男落海時沒有抓到任何漂浮物，海巡人員出動搜救艇與空勤總隊直昇機1架次參與搜溺，尚無所獲。

台中港務分公司指出，台中港務消防隊中午12時獲報台電出水口有一名男姓釣客落海，在海面浮沉，隨後往北漂，已不見人跡，落海范姓男子身穿橘色衣服，范男會游泳，但落海時沒有抓到任何漂浮物。范男兒子指出，父親是在岸上看人釣魚，不小心失去重心落海。

  • 台中海巡單位在台中港救援落海范男。（記者張軒哲翻攝）

    台中海巡單位在台中港救援落海范男。（記者張軒哲翻攝）

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