性侵大嫂、猥褻8歲姪女還毆打老父 獸叔逆倫判12年

2019-07-12 16:56

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名禽獸不如的男子，大哥還未過世就罔顧倫常，兩度強姦輕度智障的大嫂，連年僅8歲的弱智姪女也不放過，強制猥褻姪女，年邁父親聽聞女童哭喊「不要」，喝斥制止，竟遭惱羞成怒毆打。高雄地院一審將這匹惡狼依涉犯2件對心智缺陷之人強制性交、3件對心智缺陷之人強制猥褻罪共判28年4個月，應執行12年有期徒刑。可上訴。

判決指出，涉案的惡狼罹有躁鬱症，經常對家中親屬暴力相向、摔東西，家人都很怕他。2016年9月某日，這名惡狼竟趁大哥不在家時，見心智障礙的大嫂獨自在廚房做家事時，自後強行抱住大嫂，不顧大嫂抗拒，強吻並猥褻胸部、下體得逞。

這名狼小叔食髓知味，翌日兩度趁家中沒有其他人時，恫嚇大嫂「若不配合就要動手毆打」，大嫂害怕遭施暴，先後於客廳及房間被他性侵得逞。

大嫂被一次猥褻、兩度性侵後，曾告知老公和婆婆遭到小叔「欺侮」，但家人都懼於小叔的粗暴，並未有進一步處理。

未料，被告的大哥沒多久就過世，色膽包天的他，竟連大嫂年僅8歲的女兒也染指。同年11月間，在家中強制猥褻姪女胸部與下體，被害女童哭喊「不要！」驚動爺爺，亦即被告的父親下樓查看制止，沒想到被告惱羞成怒竟出手勒住父親頸部，還砸毀家中物品洩憤。被告的妹妹因此報警將他強制送凱旋醫院治療。

高雄市少年及家事法院2017年4月發出家暴保護令，裁定被告不得接近、騷擾脅迫姪女，未料，被強制送醫的被告竟打電話要母親帶女童一同到醫院探望他，同時趁請假離開醫院後，又於某知名連鎖咖啡店的廁所強制猥褻姪女下體。事後，阿嬤發現被害女童睡夢中喊叫「不要摸，會痛」等語，一問才知又遭狼叔給染指。案經被害女童的母親向高雄市婦幼隊報案，全案才東窗事發。

被告在法院審理時，雖辯稱大嫂是合意與他發生關係，並否認猥褻姪女，辯稱父親誤會他，才會被他打。但被告母親證稱，被告性侵大嫂後，她和大兒子都曾接獲媳婦投訴，但不知如何處理。

合議庭不採信被告辯詞，將被告依涉犯2件對心智缺陷之人強制性交、3件對心智缺陷之人強制猥褻罪共判28年4個月，應執行12年有期徒刑。全案可上訴。

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