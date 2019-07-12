為幫小孩辦出生登記 他要媽媽偽簽小女友母親姓名

2019-07-12 16:27

〔記者溫于德／台北報導〕高男和未成年女友生下兒子，為了替小孩辦出生登記，竟要高母在結婚同意書上偽簽女友母親姓名，再到戶政事務所辦理結婚登記；女友母親後來發現，怒提民事告訴，要求高男母子共應賠償80萬元。台北地院審理後判高男應賠償3萬元、高母應賠償2萬元，仍可上訴。

女友母親指出，高男明知未成年女兒要結婚，需有法定代理人同意，卻未經她同意，在2015年9月要求高母冒用她名義，在結婚登記書上偽簽她名字，再拿去戶政事務所辦理結婚登記；她認為，高男母子未考慮到她保護女兒心情，害家中發生激烈爭吵與心理折磨，要求高男賠償20萬元、高母60萬元。

高男辯稱，他與女友的兒子因在2015年9月出生，為辦理出生登記，才由女友提議返家拿戶口名簿與印章，交給自己母親偽造簽名，並到戶政事務所辦理結婚登記；高男強調，辦理結婚登記僅是為了小孩利益，並未侵害女友母親權益，且後來因個性不合、經濟不穩定，兩人已在2016年協議離婚，女友母親也告訴他，若同意由女友取得小孩監護權，會放棄提告。

高母則告訴法院，因兒子及其女友拜託她幫忙，才會偽簽姓名，且她已接受刑事處罰，請法院審酌她並非故意侵害女友母親權利，也未造成對方損失。

法院認為，高男事後已被依偽造文書罪判刑2月確定，高母則獲檢察官處分緩起訴，另依兩人離婚協議書、證人證述看來，無從認定雙方已達成不提告協議，審酌高男是為了未成年兒子出生登記，才請高母偽簽姓名，審酌雙方學經歷和資力，判高男應賠償3萬元、高母應賠償2萬元。

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