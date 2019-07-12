被控南寧吸金詐欺無罪 張姓「老總」在押48日獲冤獄賠償

2019-07-12 14:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢警2013年大動作偵辦「南寧吸金詐欺案」，一名被控參與招攬台灣民眾前往廣西南寧投資的張姓「老總」，遭檢方以涉嫌詐欺與違反公平交易法聲請羈押48天才獲釋。但張男獲判無罪定讞，請求冤獄賠償勝訴，高雄地院近日判張男在押48天，刑事補償金每日4千元，共需補償他19萬2千元。

據了解，2013年間，國內興起招攬台灣民眾前往中國南寧投資，卻未實際投資當地建設等商品標的，而是以拉人入會就可分配資金獲利，高雄地檢署接獲檢舉涉嫌吸金詐欺，於是指揮高雄市刑大陸續搜索、逮捕涉案犯嫌到案，其中，經營小吃攤的張姓男子因被控參與招攬民眾參與南寧投資案，在同年8月23日遭檢方宣布當庭逮捕，經法院裁定羈押48日獲釋。

未料，張男後來因參與投資的民眾證稱，本來就知道投入的資金並沒實際投資南寧的建設，就可分配獲利，還有人證稱，純粹是要當張當上「老總」才投資。張男獲判無罪，並於前年定讞。

張男為此打官司請求在押的48天冤獄賠償，要求每日需刑事補償金5千元，合計24萬元。

不過，高雄地院審結雖判張男勝訴，但認為刑事補償金以每日4千元為適當，因此判張男在押48天，應給19萬2千元的刑事補償金。如不服判決，可聲請覆審。

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