坪林戲水男為救侄女亡 死者疑為知名服飾網拍老闆

2019-07-12 12:54

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市坪林區昨天發生戲水民眾遭暴漲溪水沖走意外，警消人員今天上午在虎寮潭露營區靠近岸邊發現37歲黃姓男子的遺體，據了解，黃男疑似是網路知名時裝品牌的老闆，該品牌於2013年創立，多是販賣各類型T-SHIRT，粉絲專頁累積60萬個讚，規模不小。

據了解，昨日黃男帶著妻小與哥哥的小孩，並跟林姓男友人一家，相約至映像之旅露營區住宿，下午3時許到溪中戲水，因太平地區降雨造成溪水暴漲，導致5人受困在溪中岩石上，另外3人則被沖走，其中一名遭沖走的自行上岸。

黃男為了救哥哥的兩名女兒，原先已在岸邊安全區，卻選擇捨身跳下水中救援，3人便被沖往約500公尺外下游，經露營區員工救援，成功救起兩名18歲及9歲的女子。受困在岩石上的5人則由警消救起，但黃男卻不見蹤跡。

警消人員在多處設攔截索，並利用空拍機沿著水域持續搜索，於今天上午7點多發現黃姓男子的遺體。家屬在一旁悲痛萬分，目前遺體已由檢警單位接手，將相驗釐清死因。

據了解，黃男一家人於2013年開始經營S牌網路服飾，臉書專業累積有60萬人讚，主打平價多變的T-SHIRT，是不少年輕族群的最愛，記者致電該服飾客服，客服表示不清楚實際狀況，詳細事故原因仍待釐清。

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