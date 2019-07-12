阿兵哥染罕見「鉤端螺旋體病」致死 2軍官挨告不起訴

2019-07-12 11:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕簡姓男子2015年11月在桃園市龜山區一處軍方訓練中心服義務役期間，染上罕見的「鉤端螺旋體病」致死，簡男的家屬控告訓練中心周姓中隊長、陳姓救護官涉嫌業務過失致死的罪嫌，桃園地檢署今天偵結，因難以認定兩名軍官有疏於照料簡男或延誤就醫等狀況，已予兩名軍官不起訴處分。

2015年11月6日，簡男身體不適，2天後他利用休假日，自行前往台北市一所醫院掛急診，醫師診斷他罹患類流感，就開立「宜休養3天與門診追蹤治療」診斷證明書。

簡男帶著診斷證明書請假未果，就返回訓練中心，周姓中隊長讓簡男到中心的醫務所，由陳姓救護官開立「全休三日」的特殊處置證明書後，就被安排在隔離寢室內休息。期間簡男持續服用他自行就醫時拿到的藥物，與陳姓救護官開給他的藥物，症狀卻未改善，周姓中隊長又派員陪同簡男到龜山區一處診所治療。

同年月11日上午，簡男發訊息「走路好痛苦」向女友求助，簡男家人知情後向周姓中隊長反映，簡男才又被送到林口長庚紀念醫院治療，但他仍不幸延至隔天晚間6點多，因「鉤端螺旋體病」導致急性肺泡內出血、心肌炎、急性腎小管壞死引發多重器官衰竭死亡。

簡男家人怒告周姓中隊長與陳姓救護官涉嫌業務過失致死，檢方說，「鉤端螺旋體病」臨床上少見，不易藉由初期症狀判別，難以要求不具專業或足夠臨床實務經驗的兩名軍官能有精準判斷，加上周姓中隊長積極派員照顧簡男，難以認定兩名軍官又疏於照料簡男或延誤簡男就醫等狀況，已予兩名軍官不起訴處分。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法