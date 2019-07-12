賓士後車廂蓋疑遭縱火 高市警研判惡作劇
列印

2019-07-12 09:20

［記者黃旭磊／高雄報導］市區自小客停放路旁，其中2輛車後車廂蓋起火燃燒，警方追查惡作劇嫌犯。

苓雅警分局表示，今天凌晨4點許，自強三路工地圍籬旁停放4輛自小客，其中，2輛賓士車款左後尾燈座遭敲破，車廂蓋起火，經熱心民眾及消防人員撲滅，幸並未造成傷亡。

高雄市消防局指出，成功分隊小隊長李杰璋率2車、8人救援，到場火勢初步由民眾撲滅，另2車未燃燒但遭破壞。

警方通知車主到案，詢問後初步研判為惡作劇引燃，持續調閱監視器過濾可疑人、車，釐清原因並追查犯嫌。

  • 賓士車左後尾燈座遭敲破，車廂蓋起火。（記者黃旭磊翻攝）

    賓士車左後尾燈座遭敲破，車廂蓋起火。（記者黃旭磊翻攝）

  • 另輛賓士車也遭破壞。（記者黃旭磊翻攝）

    另輛賓士車也遭破壞。（記者黃旭磊翻攝）

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