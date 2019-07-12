坪林戲水男子遭溪水沖走 露營區岸邊發現遺體

2019-07-12 09:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區昨天發生戲水民眾遭暴漲溪水沖走意外，警消人員今天上午在虎寮潭露營區靠近岸邊發現遺體，經由家屬確認身分為失蹤的黃姓男子，將遺體移至岸邊後，後續交由檢警單位處理，坪林區公所呼籲民眾到坪林溪邊玩水，一定要注意夏天午後雷雨溪水暴漲，避免發生意外。

坪林區虎寮潭風景區，昨天下午3時發生9名遊客在露營區旁玩水時，因太平地區降雨造成溪水暴漲，其中3名大人及1名兒童共4人遭沖走，另有2名大人、3名兒童共5人受困溪中礁石，消防人員以繩索等救生裝備緊急搶救後，已將8人救上岸，仍有1名37歲黃姓男子失蹤，警消人員在多處設攔截索，並利用空拍機沿著水域持續搜索，於今天上午7點多發現黃姓男子的遺體。

坪林區因位於翡翠水庫上游的北勢溪，水質清澈加上風景秀麗，為北部民眾夏天最喜歡的戶外消暑聖地，但是上游地區溪流一旦發生豪雨，溪水上漲，戲水民眾反應不及易生意外，2016年6 月就曾發生過20多人的溯溪團體，在教練帶領下，仍然發生隊員被大水沖走造成傷亡的悲劇。

坪林區長施明慧說，山區上游豪雨導致溪水暴漲，中下游民眾往往不知道，這次意外發生時，有一對小姐妹，幸好妹妹有穿救生衣，大水來時，姐妹相互緊抱才躲過一劫，還是提醒民眾玩水要注意天候及安全配備。

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