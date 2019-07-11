被要犯持槍抵著盾牌打 勇警:很放心把背後交給弟兄

2019-07-11 22:29

〔記者許國楨／台中報導〕警方昨天圍捕槍擊要犯陳宏宗，過程中雙方短兵相接開始駁火時，維安特勤中隊鄭姓隊員持防彈盾牌衝上前抵住陳嫌駕駛座車窗，藉此減少對方觀察角度及射擊面積，功不可沒，他今天說，明知對象的槍幾乎是抵著盾牌打，但我很放心把背後交給兄弟，因為我們是一個訓練有素且默契十足的團隊，大無畏又霸氣的發言，令人動容。

鐵警李承翰英勇奪刀殉職，引發警察裝備與技巧爭議，警方昨天圍捕槍擊要犯陳宏宗，不但火力裝備極強，戰術運用也相當犀利成功，選在偏僻道路與清晨「動手」，更是絕佳的時間與地點，不會傷及無辜民眾，三線警力的第一線警力「動手」時，雙方駁火時間很短暫，堪稱生死一瞬間。

而今天內政部長徐國勇到刑事局中打表揚該起槍戰的有功人員時，同時慰問受傷的維安特勤中隊許姓隊員，另一位也在槍林彈雨中穿梭的鄭姓隊員說，當時我方車子包夾陳嫌座車時，陳嫌開始困獸之鬥也持槍朝車外亂射，他持防彈盾彈衝往陳嫌座車的駕駛座位置並破窗。

此時只見陳嫌面露凶光，右手拿槍，左手企圖推開車門下車逃竄，他第一時間立即將防彈盾牌壓上去，減少對方的觀察角度及槍枝射擊面積，讓同仁持續發揚火力，未料才壓上不到一秒鐘就響起四到五聲槍響，他準備拔槍還擊才發現槍聲突然停止，原來對象已中彈癱軟被拖出車外。

鄭員說，由於整個駁火不到十秒就結束，期間根本感覺不到對方持槍頂著盾牌打，而此次任務絕非單靠個人，而是平日整個團隊的訓練與默契配合，才能讓所有同仁平安回家，「所以當我往前衝的時候，我很放心把背後交給弟兄」，大無畏又霸氣的發言，令人動容。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法