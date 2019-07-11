公車上疑少女被母推火坑遭大叔強抱 網大罵「超噁」警追查真相

2019-07-11 18:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市有網友今日中午在臉書「爆料公社」發文，指稱於7月9日晚間直擊中壢開往大溪5098公車上，有一名少女被要求接吻、被撫摸的性騷擾案件，質疑事情不單純，可能還有家暴加性侵，要「大家注意（照片）這幾個人」；該PO文短短4小時有1.3萬人按下表情符號，有近2500則大罵「變態」、「超噁」留言，引起大溪、中壢兩地警方重視，正依據報案人（PO文者）所提供的資料，調閱沿途監視器，將通知相關人到案說明後，依法偵辦。

該網友PO文表示，大約晚上9點20分到30分之間，在公車看到坐在一起的2女1男，原本以為是父母和女兒關係，但聽到5分鐘相互間對話後，還發生拉扯，才引起他的注目，原來男子並非坐在一旁少女的父親，而坐在一旁疑似少女的母親，看到男子對少女的舉動完全沒有反應。

該網友寫下直擊過程、對話表示，原本想逃下以車的少女被男子拉住後說：「我不要睡、要睡你們二個自己睡。」隨即疑似少女母親的婦人徒手打少女頭、手說：「你頭腦壞掉嗎？」而男子則強抱少女「我對你那麼好，你就忍耐一下！」，只見少女垂下頭，似乎已經放棄逃生的念頭，除顫抖著身軀，眼神卻早已渙散，男子還說「我們並不一定要結婚，我們這樣不是很好嗎？」

該網友還說，過程中男子還想強吻少女、撫摸，讓他覺得很噁心，所以在大溪區埔頂路一帶下車後就立刻去報警，但警方追上公車，那3人已不見，讓他覺得很後悔，應該直接請公車開到警局，由於警方說很難找到當事人，網友也貼上照片，請網友肉搜找到這3人。

對此，網友留言痛罵「該不是為了錢推女兒入坑」、「救救那女孩」、「好噁哦！這媽媽是有病哦！」「這個男子真的是畜牲」，不過，也有網友另外PO圖解釋該少女不是女兒、旁邊坐的不是媽媽，兩人是男子的大小老婆。

大溪警分局下午表示，當日接獲報案後立即出動多名警網線上搜尋該部公車，並於大溪區康莊路、信義路口將該公車攔停，經警方上車查看並未發現報案人所指述的一對女子及該名男子。警方除同步聯繫報案人了解案情經過，已調閱沿途監視器，將速通知相關人到案說明後，依法偵辦。

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