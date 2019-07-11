收賄2800萬判36年！立院前秘書長林錫山確定入獄

2019-07-11 16:31

〔記者張文川／台北報導〕立法院前秘書長林錫山，被控自2012年起8度收受網遠科技2800萬餘元賄款，洩漏標案機密協助網遠取得立法院23件、總額近2億元的資訊系統採購案，且有2.4億餘元的不明來源財產；一審將林錫山判刑16年，高院二審去年3月改依8個不違背職務收賄罪、1件財產來源不明罪，合併判刑15年徒刑、褫奪公權5年；最高法院今駁回大部分上訴，只發回其中一件收賄罪，林錫山確定要入獄。

林錫山今確定的10罪，總刑期為36年，未來將由檢方向高院聲請定應執行刑期。林錫山8件收賄罪，其中7件各收賄300萬元，每件各判刑4年8月，另1次收賄700萬元，判刑5年，財產來源不明罪判1年、2件洗錢罪各判1年。

最高院今僅將其中一件收賄300萬元的部分，發回更審，其餘全都駁回上訴確定，並沒收7次收賄所得2500萬元、不明財產2.4億餘元。

林錫山從2016年1月被羈押至去年2月9日，共被羈押2年20天，去年2月高院裁定5000萬元交保，他並以價值2億1864萬餘元的不動產擔保不會逃亡，限制住居與出境出海，每週赴派出所報到3次。最高法院今已同步通知檢方啟動防逃機制。

57歲林錫山出身彰化縣紅派，28歲進入國會成為當時最年輕的立委，並連任2屆立委，之後被前立法院長王金平延攬為立院祕書長。

判決指出，林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分8次向網遠公司負責人李保承，收錢地點多選在林錫山的立院辦公室旁的會議室，還有一次是在高鐵車廂內交錢。台北地檢署、一審台北地院都認定林錫山收取回扣共3950萬元，二審高院改認定林收賄2800萬餘元。

林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得24件資訊系統標案。

但其中一件「民意匯流」資訊系統案因網遠沒得標，網遠要求廢標，陳露生斥責網遠是「流氓行為」，而陳的部屬、高級分析師田志文，多次質疑標案處置不對，卻慘遭降調立院台中辦公室，田向調查局具名檢舉，檢調調查後揭露內情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法