醫師勾結勞保黃牛詐保 監委糾正台大醫院

2019-07-11 16:14

〔記者謝君臨／台北報導〕台大醫院骨科醫師洪立維涉勾串勞保黃牛詐保，期間逾6年，去年被台北地檢署起訴；監察委員林雅鋒等人調查認為，台大醫院長期疏於監督管理，檢廉調查後又未即時採取相關因應與防範措施，仍核准續聘洪，而後經媒體揭露後，自清作為更有欠積極，行事因循被動、消極怠慢，提起糾正並促行政院督同所屬檢討。

檢廉調查，洪涉嫌於2011年起，勾結勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰，開立約300份不實診斷證明書，詐騙勞保局約7000萬元失能津貼；去年6月北檢依詐欺、偽造文書罪起訴洪、張、李3人；一審判洪2年半、張3年半、李2年10月，並追徵沒收不法所得共1532萬元。

監委林雅鋒、江綺雯、張武修調查後認為，洪開立不實診斷書與勞保黃牛勾串詐保長達6年餘，台大醫院身為我國醫界領導地位的教學醫院，既自認為亞洲首屈一指的醫學中心，竟未能察覺，長期疏於監督管理，司法機關介入調查後，又未即時採取相關因應與防範措施，仍核准續聘洪，顯無專業警覺性。

監委表示，全案經媒體揭露及監院依職權調查後，台大醫院相關自清作為更有欠積極，清查範圍疏漏不足，行事因循被動、消極怠慢，確有違失，應予糾正。

此外，監委另指出其他缺失，要求行政院應督同所屬檢討改進；包括全案起訴並經媒體大幅報導，北市衛生局及健保署卻於1個半月後，才被動採取相關作為，衛福部難謂已善盡監督職責；針對近來相關案件，地方衛生主管機關未依醫療法處分醫療機構，僅依醫師法處罰涉案醫師，主管機關應負起監督管理之責。

再者，衛福部疏未善盡職責，致醫療機構診斷書等相關管考機制，於監院調查前盡付闕如，至今未對其留存作業予以妥適規範，造成日後難以查考其與病歷記載內容的相符性；另，勞保局自2015年起陸續辦理「醫師出具診斷書數量異常」等專案清查計畫，但其事前審核及事後清查等防弊機制仍有不足，應精進。

最後，包括本案在內的相關案件，凸顯國內醫事人員自律機制、醫學倫理及法治教育不足，衛福部應持續督促各醫療機構強化內控與管理，並偕同教育部檢討精進各級醫學在職及在校教育，以使我國醫師的醫術與醫德兼籌永續成長。

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