32名中國人揪團來台報案！「大活佛」夫妻跨國詐財逾2億

2019-07-11 16:12

〔記者邱俊福／台北報導〕男子陳寶生自稱為「大活佛」，法號「達楚尊者二世恆生仁波切」自居，並以捐獻建佛堂、賑災等名義向各國信徒拿錢詐財，去年32名中國籍被害人跨海來台報案，上月更遭泰國透過國際刑警組織對陳嫌發布紅色通緝令，刑事局偵七大隊第二隊經長期蒐證，初估被害金額達2億元以上，遭騙信徒達上萬人，遍佈我國、中國、泰國等多個國家，訊後將他與同樣受信徒供養的老婆2人依詐欺、洗錢送辦。

63歲陳嫌到案後，表達完全沒有這些不法行徑，都是遭人陷害，而汶川大地震賑災部分，是因相關帳戶已經關閉，捐款才沒有賑災，但之後會全部拿去公益所用。陳嫌老婆則說明都是信徒自願供養，沒有不法。檢方複訊後諭令陳嫌100萬元交保候傳，陳嫌老婆則限制住居、出境。

警方調查，陳寶生在1992年在台灣發跡，隨後因信徒逐漸減少，轉戰中國、泰國等多個國家吸收信眾，之後更開設傳銷公司直銷保健產品、淨水器、能量筆等商品。去年間，因他在泰國以捐獻建佛堂為幌子，向信徒收取募款約3000萬元台幣，遭許多信徒控訴，遭泰國警方逮捕，事後檢方傳訊未到案，上月泰國警方透過國際刑警組織對陳嫌發布紅色通緝令。

警方是在去年陸續接獲32名中國籍被害人來台報案，並帶著42名受害委託書控訴，經報請檢方指揮偵辦，本月8日將陳嫌等人逮捕到案，並於陳嫌等人住處、公司及銀行保管箱等處查扣手機、筆記型電腦、iPAD、銀行帳戶存摺、中國銀聯卡、點鈔機、供養紅包、約4000萬元的大量現金（含新臺幣、人民幣、港幣、日幣、美金、歐元、泰銖等）、帳冊、認證書、Lexus轎車等贓證物，並向法院聲請裁定扣押數筆動產、不動產、銀行帳戶及外幣、新臺幣現金逾2億元等財產。

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