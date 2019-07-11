車子遭天降磁磚砸毀 社區管委會判賠

2019-07-11 15:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］林姓車主去年7月間行經桃園市平鎮區中正三路，車輛突然遭飛落物品砸到，他趕緊停車察看，發現「兇手」是一旁社區掉落的磁磚，他向建設公司、社區管委會求償，建設公司認為磁磚掉落是雷擊所致，屬於不可抗力之因素，管委會則未出庭陳述意見，桃園地院法官認為，該建物已有裝設避雷針，而管委會未說明是否善盡防護雷擊或磁磚維護責任，依照零件的折舊率，判決管委會須賠償1萬1550元維修費。

林姓車主說，去年7月24日下午2點多，他開車行經平鎮區中正三路時，遭該社區頂樓平台外牆剝落的磁磚砸中，車輛因此受損並送廠維修，維修費修了2萬8064元，他認為建設公司、社區管委會須支付這筆錢。

建設公司表示，車輛被砸時有雷擊現象，該建物造型牌樓也因雷擊受損，雖然建物有裝設避雷針，但避雷針不可將整棟建物覆蓋，所以此案屬於不可抗力因素造成，再者，社區已成立管委會，車主求償應該要找管委會；管委會則未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。

法官認為，車主車輛遭社區掉落磁磚砸毀屬實，但管委會未出庭說明是否善盡防護雷擊或磁磚維護責任，另車主修復以新零件替代舊零件，扣除零件的折損率，判決管委會須賠償1萬1550元維修費。

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