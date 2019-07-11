姐姐遺落鑰匙 男鄰居撿走半夜上門猥褻妹妹

2019-07-11 14:37

〔記者王定傳／新北報導〕女子小蘭（化名）的胞姊不慎遺落鑰匙，被李姓男鄰居撿走，他趁半夜闖進小蘭房間撫摸她下體，小蘭驚醒後，李男竟出拳毆打、拿棉被蓋頭，小蘭胞姐聽聞呼救聲上前阻止也遭毆打，最後呼叫叔叔將李男扭送法辦，被害者提出求償，新北地院審理後判李男賠償65萬元。

檢警調查，去年3、4月間，李男在住處樓梯間撿到小蘭胞姊不慎遺落的鑰匙後，據為己有，同年5月13日凌晨2時許，持鑰匙開啟小蘭住處大門，闖進小蘭房間，撫摸正在熟睡中的被害者，小蘭驚醒後，李男擔心長相被發現，除拿被子蓋頭，還以手勒住她脖子並出拳毆打。

小蘭胞姐正好返家上前阻止也遭毆打，2人的叔叔聞聲呼救聲，前來幫忙，眾人費了九牛二虎之力，才將他制伏並報警處理，不過，3人均因此受傷。

刑事部分，法院除依侵占遺失物罪，判李男罰金8000元外，並依侵入住宅罪判刑5月、乘機猥褻罪判刑1年、傷害罪判處6月徒刑。

小蘭及其胞姐、叔叔提出合計245萬元求償，李男坦承猥褻及傷害小蘭，但仍辯稱，當時因小蘭住處客廳燈光未關閉，擔心有小偷入侵才進入查看，且並未傷害小蘭胞姐及其叔叔。

法院審理後判定李男所為侵害小蘭居住安寧暨隱私權、性自主權、身體與健康權，及其胞姐、叔叔的身體與健康權，判他賠償小蘭50萬、小蘭胞姊10萬、叔叔5萬元慰撫金，總計65萬元。

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