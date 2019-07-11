逼網友吃漢堡又嗆角頭呷屎 直播天王全身而退獲不起訴

2019-07-11 14:34

〔記者黃捷／台北報導〕有「直播拍賣天王」網紅連千毅因不滿黃姓網友在他直播時留言鬧場，找黃男出來逼吃漢堡，還嗆聲三重某些角頭「攏呷屎」，不僅遭網友撻伐，還引來黑道滋事報復。連事後遭依妨害自由罪送辦，台北地檢署調查後，認定黃男是自願吃漢堡，今依罪嫌不足處分連不起訴。

32歲的連千毅本名為連健任，具天道盟太陽會背景，江湖上人稱「任哥」，年輕時曾因經營地下錢莊，並率眾從事暴力討債，遭警方掃蕩入獄，近年來因有了小孩，才轉型網路直播主，靠網拍直升機、遊艇、超跑、市價3000萬元的勞斯萊斯「幻影」等名貴物品，成功炒熱知名度。

連千毅因不滿黃男在他直播留言區鬧場，今年4月7日晚間9點多，找黃男至北市松山區民生東路麥當勞民生二店碰面，當場開直播嗆黃男是網路酸民，讓網友公審，更在桌上擺10份漢堡與多罐，養樂多，逼黃男當場吃完。

連千毅對黃說：「阿亮仔你知道嗎？他被我開6槍」、「還是我叫人拿2支槍給你」、「你今天如果沒有出事，恁爸跟你姓」、「你知道樓下有多少人嗎」、「帶少年仔10多台車要來找你」等語，幫忙錄影的同夥也在一旁幫腔：「這都你的，快點吃完！」

黃不得已只好開始吃漢堡，連此時還嗆三重某些角頭「攏呷屎」，此舉引發三蘆地區幫派不滿，隔天凌晨3點有30多人跑到北市重慶南路、武昌街口連男公司旁叫囂、噴漆、放大龍炮示威。

警方除循線逮捕滋事分子，還約談連千毅到案，針對逼吃漢堡、養樂多及嗆聲部分，依恐嚇公眾、強制及恐嚇安全罪移送。

連否認犯行，辯稱當天因喝醉胡言亂語，酒醒後才知自己做了荒唐事，當天黃男也只吃了1、2個漢堡，其他的大家分著吃；黃男則稱自己聽不懂台語，連男說的話很多都不知道意思，因此不會害怕。

檢察官認為，黃男應是自願吃漢堡及養樂多，自由意志並未受到連的壓迫，不構成強制、恐嚇罪，而連嗆聲的內容也是針對黃男，並非不特定多數人，也不構成恐嚇公眾，遂處分不起訴。

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