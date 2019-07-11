裸背露側乳重機妹現身「歡迎找我合照」

2019-07-11 14:20

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣24歲女建築設計師林釗宇，平常熱愛CosPlay、玩重機，近日以一襲清涼露背裝騎乘重機奔馳路上，白皙美背及美腿嶄露完美線條，豐滿上圍更若隱若現，火辣裝扮讓路人看了都險噴鼻血，照片上傳網路更引發車友暴動；林釗宇笑說，週末常會在新竹、苗栗、台中地區騎車，也歡迎大家來合照。

林釗宇在臉書經營「十字風 Crosswind」粉絲專頁，秉持著「現在不做以後會後悔」的信念，大膽嘗試各項興趣，尤其不吝於展現好身材的她，經常PO出各式火辣裝扮及騎重機的英姿，吸引2萬多人追蹤，在重機界也逐漸闖出名氣。

日前林釗宇穿著一襲咖啡色、露背及臀的火辣服裝，騎在帥氣重機上奔馳，雪白美背、腿部線條讓人一覽無遺，側面還若隱若現展露豐滿上圍，美照在網路上瘋傳，許多車友直呼「要暴動了！」

林釗宇表示，自己平常是朝八晚五的上班族，但熱愛CosPlay，皆是以電玩角色為主，不僅會自製服裝，也接過活動代言，大方展現好身材，近一年開始玩重機，日前穿著清涼到苗栗南庄鄉超商時，被車友拍下辣照，她也不以為意，「歡迎大家主動找她合照。」

工作時的林釗宇穿著則低調樸素許多，穿著白色素花邊衣，配上黑色長裙，戴著眼鏡與臉書上的裝扮相去甚遠，連老闆都不知道原來網路正夯的「重機辣妹」竟然就是旗下員工。被問到爆紅是否會帶來困擾？林釗宇大方說：「完全不會，就是想紅！」

目前單身的林釗宇說，雖然打扮大膽前衛，但該做的防護措施都有，「你們想看的都看不到」，自己也不畏外界眼光，勇敢做自己，未來仍然會堅持自己的興趣，讓大家看見不同的美麗。

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