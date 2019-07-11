調查局高官轉擲筆影片涉造謠 法務部長：十分痛心

2019-07-11 14:36

〔記者黃捷／台北報導〕行政院長蘇貞昌擲筆謠言事件，就連負責嚴打假訊息的調查局高官都涉嫌造謠。高雄市調查處副處長顏正義日前在LINE群組上轉貼影片及假訊息，引發喧然大波，昨不僅遭拔官，曾任調查局長的法務部長蔡清祥今更出面表示，對於同仁未經查證就轉傳假訊息，「感到十分痛心」。

蔡清祥表示，他與現任調查局長呂文忠雖然不是基層調查員出身，但都是一個人隻身進入調查局，與大家一起努力，他們用真誠與調查局同仁工作，也認為自己是稱職的調查員，感謝調查局同仁的接納、當作是一家人，「一日調查員終身調查員」，很高興能成為展抱家庭的一員。

蔡清祥說，他們為調查局爭取預算，改善工作環境，無非就是希望同仁能竭盡所能為國家服務，成為人民信任的調查機關，但少數同仁對於工作認知不清，引發爭議，輕率打碎大家的努力，破壞很容易，要再重建又不知要費多少時間。

蔡清祥說，做錯了就立刻改過，希望調查局同仁能痛定思痛，加倍努力，在展開查察賄選的時刻，更應保持行政中立、公平公正的執法，由其在處理假訊息，更是要站在第一線勇於承擔，才不負國家社會對調查局的期待。

至於對顏正義是否有其他懲處，蔡清祥表示，處罰的部分由調查局依法處理，應該會盡快有個結果。

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