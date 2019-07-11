菜鳥暴行犯上易科了事 檢憂瓦解戰力求重判

2019-07-11 13:36

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍新訓中心黃姓二兵操課打瞌睡，被教育班長糾正，還站輕佻三七步，甚至涉嫌動手毆打值星官，被橋頭地院依對上官施暴罪，判處拘役50天，檢方經徵詢軍方後，認為黃員所為嚴重違反軍紀，量刑太輕恐瓦解戰力，今正式提起上訴，要求2審從重量刑。

判決書指出，黃姓被告為空軍常備役軍事訓練第43梯次二兵，2017年12月13日入伍，在高雄市左營區由海軍新兵訓練中心代為入伍教育訓練。

同年12月16日上午8時許，黃員在新兵訓練中心參加集合與操課，課目為單兵基本教練，授課教官為沈姓中尉輔導長，當日值星官為該中隊許姓中士。

上課剛開始，黃因瞌睡被另名鄭姓教育班長糾正，他卻態度不佳站三七步，並以教育班長刁難等語回應，許姓中士立即請他出列，黃因不滿在公開場合遭刁難，趁許不備之際猛推其胸口，並出拳毆打其頸部致鈍挫傷。

地院認為黃尋釁對上官施暴，不僅影響部隊團結，更減損部隊長官的領導威信，迄今又未和解，但審酌犯後坦承犯行等情形，判處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。

橋檢指出，承辦檢察官收到判決書後，立即徵詢部隊意見，軍方認為黃員行為對於部隊紀律、領導統御影響重大，建請法官從重量刑。

檢方並說，黃員於訓練時違反紀律在先，經長官當場糾正，竟公然以暴行犯上嚴重，損及部隊團結和長官之領導統御，對外亦將產生負面宣示效果。

又說，違法代價過於輕微，將使部隊中賴以維繫之服從觀念蕩然無存，長此以往必瓦解一切有形戰力 ，認為本量刑過輕，依法提起上訴。

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