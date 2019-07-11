貼抓姦照嘲諷友人「美女，爽嗎？」 婦人挨告跑法院崩潰

2019-07-11 13:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓婦人與溫姓女子是朋友，卻因情感生變起衝突，黃婦透過朋友，取得溫女與男人擁抱共眠的合照，遂把照片公開於臉書，還嘲諷「美女，爽嗎？」被溫女告到法院，黃婦辯稱無誹謗之意，法官卻認為，縱使溫女出軌是事實，也與公益無關，依加重誹謗罪判處拘役15日，可易科罰金1萬5000元，黃婦上訴並泣訴說，她為此案頻跑法院，溫女又向她索賠36萬元，她請假扣薪跑院法院，「快要瘋掉了，快沒工作了」，不過，二審認為原判無誤，駁回上訴確定。

判決書指出，黃婦與溫女是朋友，兩人因故起衝突，黃婦遂透過鄭姓友人（另行偵辦審理），取得一張溫女與男人同床擁抱同眠照片，並寫下「美女，爽嗎？」嘲諷溫女，這張照片是溫女的前夫拍攝的抓姦照，其前夫某天返家時，見老婆溫女把男人帶回家同睡，他拍下照片當證據，當天就與溫女離婚，他把照片私下傳給鄭女，鄭女又轉傳給黃婦，被黃婦貼到臉書。

台中地院審理時，黃婦辯稱是溫女先辱罵她，她才會張貼抓姦照，她沒有誹謗之意，法官卻認為，縱使溫女出軌是事實，這也是個人私德，與公共利益無關，據此依加重誹謗罪判處拘役15日，可易科罰金1萬5000元。

黃婦上訴二審，她說，此案「給了我一個教訓」，「沒想到一個吵架，會帶來那麼麻煩的事情…我覺得好委屈」，她說，民事部分，溫女索賠36萬元和解金，刑事部分，她又被判拘役15日，她從今年1月就不斷請假扣薪跑法院，「真的快要瘋掉了，快沒工作了，希望法官們、國家可以給我平靜的保護」，不過，台中高分院認為，黃婦沒有指出一審判決有何錯誤，駁回上訴，全案判決確定。

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