色主管藉續攤性侵美女職員 判刑6年並判賠

2019-07-11 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕許姓廣告公司經理邀約直屬部屬、美女職員小欣（化名）聚餐，竟起淫念，在摩鐵續攤時，利用部屬和友人帶傳播小姐離去後，將落單的小欣性侵得逞，她身心受創，第二天起即未上班，並罹患創傷後壓力症候群，許男雖堅稱是「合意性交」，最高法院不採信判許男6年徒刑定讞，高等法院痛批許男侵害小欣貞操權情節重大，今再判許應賠小欣60萬元確定。

判決指出，許男是桃園市一家大型廣告公司經理，小欣是基層的案場銷售員，對她的美色所傾倒，2015年1月18日晚，許邀約直屬部屬志強（化名）、友人和小欣等人到桃園一家薑母鴨店聚餐後，許男要求所有人到桃園經國路上一家摩鐵聚餐，「一個人都不准走」。

許男還以酒駕怕被取締為由，要求小欣開他的車載他們前往。當抵達摩鐵後，一開始許男、志強等人繼續飲酒，不久，志強和許男的友人各自帶傳播小姐離開房間後，許男即露出馬腳，強脫小欣的衣物將她性侵得逞。

事發後當天凌晨，小欣即告知女友人指遭到公司主管性侵，接著到醫院驗傷後對許男提告並求償。

許男應訊否認性侵，號稱是合意性交，若是性侵，不可能小欣的衣物毫無破損、四肢也無外傷。

不過，歷審均不採信，最高法院判他6年徒刑定讞。

民事部份，高院審酌小欣才20多歲，許男性侵惡行奪其貞操情節重大，今判許男應賠償60萬元確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法