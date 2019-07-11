浩鼎內線交易案一審判無罪 士檢上訴要求撤銷原判決

2019-07-11 11:35

〔記者溫于德／台北報導〕浩鼎董座張念慈等5人，被控在乳癌新藥「OBI-822」解盲前賣股避損，涉違反證券交易法；案經士林地院審理，認為依檢方指控，無從認定張等人買賣股票行為是「利用資訊不對等之狀況所為之內線交易」，上月21日將張等人判決無罪。但士林地檢署認為院方認事用法尚有未洽，今正式提起上訴。

本件被告包括張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、游丞德及前醫學處長廖宗志5人。

士林地院上月釋出無罪理由指出，經傳喚中研院基因體中心副主任陳鈴津、台大醫院副院長鄭安理、前台大校長楊泮池等人作證可知，雖新藥第二、三期臨床試驗在2015年8月已確定受試病人的惡化人數未達標準，但在不知實際危險比前提下，無法得知檢定力是否達到預期，未必會造成解盲結果風險提高，且可能在檢定力未達預期標準情況下，因藥品舉良好藥效，申請新藥證成功。

合議庭也說，即便張念慈等5人有檢方所指在特定時間賣出股票事實，但檢方所指的試驗內部消息，是指在試驗屬雙盲隨機試驗前提下，尚無法實際得知誰是實驗組、誰是對照組時，卻尚未達到證券交易法對於重大消息規範的明確性要件，更無「重大消息」成立時點可言，因此無從認定張等人買賣股票行為屬「利用資訊不對等之狀況所為之內線交易」。

但士檢稍早藉新聞稿指出，本案應該探討的是，張念慈等5人是否知悉重大消息而買賣股票，並非浩鼎於2015年8月召開專家會議確定受試病人的惡化人數未達標準；檢方同時指，院方判決疑似陷入迷思為，只有「解盲失敗」的結果才會影響投資人買賣股票的決定，卻忽略浩鼎當時營業收物淨額為零，而該新藥試驗過程是否順利，是影響該浩鼎股票價格因素的重中之重，使得新藥事業過程中，重要訊息有高度可能成為足以影響投資人決定是否買賣股票。

第二，浩鼎變更試驗計畫書主要療效指標的採認方式，由獨立中心判讀，改為個案醫師判讀，等同於在遊戲結束前變更規則，導致該新藥試驗療效在統計上呈現顯著差異的機率降低，提高申請新藥查驗登記的難度，縱使當下解盲結果難料，此一訊息仍足以影響投資人買賣股票決定，屬於重大消息。

士檢因此認為，張念慈等5人均構成內線交易罪，士院卻諭知5人無罪，認適用法尚有未洽，正式提起上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法