管理員誘少女上摩鐵性交 還將鐵條放入肛門「助性」

2019-07-11 11:05

〔記者溫于德／台北報導〕某果菜公司男性管理員，上網認識一名甫從國中畢業的少女，隨即要求少女傳裸照給他，並相約前往摩鐵發生性關係，更變態的是，管理員在過程中還持鐵條放入少女肛門內「助性，事後遭判刑1年6月。台北地院民事庭近日再判管理員應賠償少女及其雙親共74萬餘元；刑、民均得上訴。

前年6月4日，管理員透過臉書認識少女後，接連要求少女自拍裸露或性器官照片、影片傳給他，同月20日，少女更在管理員要求下，前往新北市五股區一間摩鐵上床，過程中，管理員甚至持不鏽鋼鐵條放入少女肛門，還用手機拍下性交、猥褻照共3張。

管理員在刑事審理時認罪，刑庭考量他沒有前科，今年3月底依拍攝、製造未滿十八歲之人為性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者等罪，判刑1年6月。

少女父母另在民事告訴狀內強調，管理員已侵害女兒身體權、健康權，加上女兒為此身心受創，陸續赴台大醫院接受心理門診治療，且案發當下，女兒心智發展尚未成熟，遭管理員不法侵害後萌生尋短念頭，更產生半夜驚醒、失眠、焦慮等症狀，因此替女兒向管理員求償精神慰撫金140萬元，加上驗傷費、看診費後共142萬5334元。

父母本身則因需陪同少女面對心理問題，在平撫女兒身心所受傷痛及未來如何引導女兒健康成長方面，均承受巨大心理壓力，同樣導致失眠，因此分別對管理員求償50萬元精神慰撫金；此外，在職中的母親因請假陪女兒看診，受有薪資損失2萬4300元，同樣要管理員負責。

管理員願意賠驗傷費、醫藥費與薪資損失等，但就精神慰撫金方面請求法院依法審酌。

法院審理後就醫相關費用部分，判管理員應賠償4萬9千餘元。

至於精神慰撫金，法院認為，管理員利用少女尚為具完全性自主判斷能力之時，對少女性剝削並性交，確實侵害身體權、貞操權，對少女未來身心健全將造成一定程度影響，另少女父母同樣因管理員所為，精神上勢必受有相當程度痛苦；審酌少女與父母條件，及管理員現與母親、兩名子女同住等，判應賠償少女32萬5334元、其雙親42萬4300元，共74萬9634元。

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