家裡都是濃煙！地下室除濕機起火 婦人困4樓陽台被救出

2019-07-11 10:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區天乙街一處透天民宅於今天清晨起火，煙霧瀰漫之際，消防員見現場有一名50多歲婦人躲在4樓陽台求救，消防員很快把她救出，略有吸入性嗆傷，身上無明顯外傷且意識清醒，送醫後無大礙。

不過，消防員搜索民宅，見濃煙密佈，卻不見起火點，搜索一陣子後，才發現起火位置位於地下室，火警引因疑為地下室內的除濕機起火，燃燒面積雖僅兩平方公尺，卻造成濃煙引發婦人恐慌，消防員很快撲滅火勢，並使用排煙機將煙排出。

中市消防局在今天凌晨接獲報案，指「家裡面都是濃煙！有人困在房間內」，消防局第七大隊與東英、信義、太平、大誠、國光分隊39名消防員馳抵時，見現場是4樓RC建物、5樓為鐵皮加蓋，地下室有火煙竄出，此時，50多歲的受困婦人，已經躲到4樓陽台求救，消防員很快用梯子將她救出，略有吸入性嗆傷，送往中國醫藥大學附設醫院。

消防員搜索後，發現起火位置是地下室，可能是地下室倉庫內的除濕機起火，起火面積為兩平方公尺，卻造成濃煙，濃煙順著樓梯瀰漫至整棟透天厝，進而造成住戶婦人的恐慌，撲滅火勢後，透過排煙機排除濃煙。

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