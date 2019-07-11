獨家》彰化治安史上最大規模調動！逾160名員警換單位

2019-07-11 08:23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化治安史上最大規模調動！彰化縣和美警分局大霞派出所兩名員警涉嫌按摩院插乾股遭檢調偵辦羈押，引發全縣共67名服務滿3至6年的中階幹部連動調單位，就在各界高度矚目之際，全縣8個分局又同步發布任職滿6年的基層員警、巡佐大調動，總人數高達逾160人，創彰化單一調動人數最多紀錄，於今天起一連兩天完成報到。緊接著，各分局服務滿9年的偵查佐是否也會大調動，同樣令人矚目。

彰化縣警局7月初公布第一波人事調整，針對8個分局任職超過3年以上，以及查緝取締權責業務人員的一組組長與派出（分駐）所長進行調整，人數多達50人，7月8日調整到任；緊接著5日又發布17名任職滿6年的8個分局刑事小隊長調動案，由於警局高層事前保密到家，小隊長接獲調職通知時都相當錯愕，引爆強烈反彈，17人同樣已在8日到職。

就在各界把眼光放在8個分局任職滿9年的偵查佐是否調動之際，8個警分局突於昨天同步發布任職滿6年的基層員警、巡佐調動案，人數更是多達160人，創下彰化治安史上單一調動人數最多的紀錄，相關人員都將在今天起一連兩天分批報到。

據了解，縣警局此舉除了防弊，還有激發基層員警工作士氣的用意，並避免基層員警在當地服務時間過久，而有人情包袱與壓力。

由於縣警局一連發布3波從中階幹部到基層員警的調動案，緊接著，各分局服務滿9年的偵查佐是否也會大調動，同樣令各界高度矚目。

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