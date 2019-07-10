7/10 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落花蓮市

2019-07-10 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月10日）開獎的第108000164期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬，由花蓮縣花蓮市民享里化道路224號1樓的金財源商行開出；第108000164期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000164期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、07、08、10、12、13、16、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共229注中獎，每注可得500元；肆獎共2673注中獎，每注可得100元。

第108000164期今彩539中獎號碼為「03、27、29、30、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共5830注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2735注中獎，每注可得50元。

第108000164期39樂合彩中獎號碼為「03、27、29、30、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共210注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7589注中獎，每注可得1125元。

第108000164期3星彩中獎號碼為「551」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000164期4星彩中獎號碼為「2658」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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