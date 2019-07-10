319翻版？警匪槍戰額頭中彈 彈頭繞半個頭盔掉下來

2019-07-10 23:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局偵查第六大隊與保一總隊維安特勤中隊今天清晨圍捕「單指」槍擊要犯陳宏宗，雙方駁火時，負責駕駛民車（休旅車）的許姓維安特勤員警左方額頭中了1發子彈，這發子彈先擊中民車的擋風玻璃，之後射入許員額頭與防彈頭盔之間的縫隙，彈頭在頭盔內轉了半圈，之後力道衰弱而停止，掉落在汽車的儀表版上，許員僅受擦傷，冰敷後就能出院，堪稱是奇蹟般的幸運。

刑事局副局長朱宗泰直呼，許員「很幸運，真是命大」；刑事局偵查第六大隊長蔡燕明進一步說，許員負責駕駛民車，當時戴著防彈頭盔，雙方駁火時，許員正要下車支援同事，卻在此時中彈。

他說，陳男射擊至少3槍，其中1發子彈，先貫穿民車擋風玻璃，再擊入許員額頭與頭盔之間的狹小縫隙，許員當時僅感到燒灼疼痛，讓許員最驚訝的是，「頭盔掉下一顆子彈」，彈頭就哐啷一聲，掉在儀表版上。

警方事後檢視頭盔，才發現子彈貫穿擋風玻璃時，被擋下些許力道，彈頭進一步擊入許員額頭與頭盔之間縫隙，在頭盔左側邊緣留下擦痕後，彈頭又在頭盔內轉了半圈多，於頭盔內襯留下燒灼痕跡，之後卡在頭盔右側內，許員一晃動，彈頭順著縫隙滑落，掉在汽車儀表版，許員宛如奇蹟般僅受擦傷，沒有顱內出血等症狀，冰敷後已無大礙。

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