車禍求償不出庭結果敗訴 男衝法院沒堵到法官竟嗆砸書記官車

2019-07-10 21:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣閻姓男子發生車禍案件不出庭，法官依法判敗訴，竟引發閻男不滿，氣沖沖的衝到宜蘭地方法院要攔承審法官，沒攔到還打電話到書記官室，嗆聲「法官也下班、書記官也下班，如果我衝到法院看到他的車，就砸了他的車！」該吳姓書記官報案後，全案檢方偵結，認為閻男破壞司法威信，依恐嚇罪起訴。

起訴書指出，30歲閻姓男子因發生車禍案件，請求對方民事賠償，但法院開庭時，閻卻無故不到庭，事後承審法官依法判閻男敗訴，竟因此引發閻男不滿。

今年1月22日，閻男下午4點先打電話到地院，嗆「法官作為於法不合，要向監院陳情！」未獲理會後，當天5點他還跑到宜蘭地方法院，想攔承審法官，但仍未成功；離開法院後，怒氣未消的他，就打電話到法院吳姓書記官的辦公室找人。

接聽電話的承辦人員回應閻男，書記官已經下班，閻男竟再嗆「法官也下班！書記官也下班！如果到時我衝去法院看到他的車，就砸了他的車！」承辦人員聽聞此話心生畏懼，轉達吳姓書記官，並由書記官依法控告吳男恐嚇。

偵查中閻男辯稱，1月22日當天早上因為身體不舒服，有打電話給書記官，但沒有接，下午因為一件侵權損害賠償的案子不想出庭，有到地院寫假單，但對於書記官的指控，他強調，忘記有沒有講過這些話。

不過，承審此案的檢察官，依照被害人與相關證人供述，以及法院監視器錄影畫面等證物，認為被告所辯不可採信，閻男行為，使司法人員心生恐懼，嚴重傷害個人身心，破壞司法威信，造成人心惶惶，檢方還在起訴書內寫到，司法人員也是很容易被恐嚇，這樣的行為當然構成恐嚇，將閻男依法起訴，請求法院從重量刑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法