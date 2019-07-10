受虐女童好轉 社會局將助設愛心捐款帳戶

2019-07-10 23:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中1歲女童遭保母施虐，上月21日嚴重顱內出血、手臂骨折，昏迷指數僅3分，經醫院搶救，目前能微睜眼睛、動動手腳，還會握住媽媽手指，生命跡象穩定，昨日下午轉至普通病房，發案2週後市長盧秀燕今天下午前往探視，將協助成立捐款帳戶作為醫療看護費用，女童媽媽也在臉書PO文感謝社會各界協助與祝福，由於女童媽媽單親，除了女童還有大一歲的兒子，未來女兒醫療和復健之路漫長，也會勇敢堅強面對。

據了解，市長盧秀燕探視時，女童正在睡覺，睡得甜甜的、模樣自然，媽媽也說女兒有在進步，院方態度謹慎樂觀，認為女童腦傷嚴重，變化仍大，還是必須較長一段時間來觀察腦部傷勢，腦壓如果持續正常穩定，1、2週後評估再動手術將移開的頭蓋骨放置回復。

社會局指已加速開立社會救助金專戶，接受善心民眾捐助女童的醫療看護費用，應該2天就能上線，由於女童已將戶籍從南投遷到台中，來自中低收入戶家庭，申請看護支援，最長30天，已申請看護協助，社會局也協助申請急難紓困金2萬元，以及兒少保護個案的看護費補助金，市長慰問時也贈慰問金1萬元。

女童媽媽也在臉書PO上由親友寬恆代筆的感謝文，「感謝台中市盧市長帶領各局長前來醫院探視受虐妹妹及慰問家屬需求及發送慰問金，也感謝中國醫藥大學校長洪明奇博士前來送禮慰問，也感謝各界事發至今主動協助檢/警及議員，立委及社會各界默默低調援助的兄弟姊妹及醫療團隊，妹妹日後復健看護費也須各界陸續協助，待社會局辨理好受虐妹妹愛心善款專戶後，寬恆會公開善款專戶」

感謝文也寫道「由各界來資助受虐妹妹看護及母女生活費，所以社會局未善款專戶成立前單親媽未委任誰私自幕善款，在此重申，善款專戶社會局張志工申請好會向各界對外宣布資助帳戶，寬恆代母女感恩各界關懷」

女童「頭部受虐性腦創傷」腦傷嚴重，中國附醫以低溫療法和降腦壓治療，搶救女童急性腦創傷見效，傷勢進步許多，院方全力搶救治療，感到欣慰與振奮，會繼續努力讓女童能更進步。

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