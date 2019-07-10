妻控蓋假章貸款 美麗新董座黃世杰無罪

2019-07-10 16:48

〔記者張文川／台北報導〕美麗新興業公司董事長黃世杰，被妻子陳寶珠控告偽造印章，指丈夫在董監事會議紀錄蓋假章，據以向高雄銀行貸款1億元，台北地檢署前年起訴黃；台北地院審理後，今日認定檢方舉證不足以超越合理懷疑，判黃世杰無罪，可上訴。

黃世杰與陳寶珠在澳洲結婚，2人近年打離婚官司，台北地院去年採信澳洲的離婚判決，判准黃世杰的訴請離婚。

陳寶珠提告指出，黃世杰在2014年9月16日盜蓋她的印章，在董監事會議記錄上用印，再向高雄銀行大直分行貸款1億元，北檢偵查後起訴黃世杰。

北院開庭時，黃世杰堅稱沒有偽造文書，說當時的「美麗新」是投資公司，沒有員工，9月16日也沒開董監事會，公司事務都是他自行決定，決定前有先和陳寶珠與家族成員討論過。

對於會議紀錄的產生過程，黃世杰說只記得是員工說陳寶珠不蓋章，要他回家「喬」，他就把會議紀錄帶回家放桌上，後來忘了跟陳寶珠說，但妻子知道有這份文件，以前妻子都會蓋章，他不會懷疑她不肯蓋，「若她不同意，為何不跟我說？」黃的律師補充，當時夫妻尚未交惡，黃沒必要盜蓋印章。

北院審理後認定，會議記錄曾經過多次轉傳，沒有證據顯示黃世杰親自或指示別人刻陳寶珠的印章並用印，陳寶珠也沒有直接對黃世杰說不同意簽署；且此筆貸款是展延性質，基於業務需要，每年必須展延，陳寶珠2013年已同意去借款，2016年也同意展延，難以排除陳寶珠2014年也有同意展延，之後夫妻因發生案件糾紛，陳女才提出告訴的可能性；檢方所提證據尚有合理懷疑，罪證不足，判黃世杰無罪。

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