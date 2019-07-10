碰！直擊機車三寶 黃金左腳讓拖鞋完美落地

2019-07-10 16:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕直擊機車三寶的拖鞋噴飛秀！

彰化縣和美鎮彰和路昨天就上演了「拖鞋噴飛秀」，鄭姓男子騎機車為了搶快，直接跨越雙黃線到對向車道，跟直行機車騎士發生擦撞，兩人瞬間摔車，但鄭男因為轉彎的力道較大，整個人以背部著地，拖鞋經過黃金左腳的一拋，彈飛3公尺後落地！

這起機車擦撞地點剛好就在和美警分局大霞派出所附近，員警獲報後趕來，確認兩名騎士都沒有酒駕，所幸只有輕傷，真是不幸中的大幸；而違規跨越雙黃線依法可罰600元到1800元的罰款。

在場目擊民眾表示，兩機車相撞的聲音非常大，嚇得附近住家全都跑出來看，還好是兩位年輕人，反應動作比較快，加上自小客車的車速不快，不然的話，後果不堪設想。

但也有開車族就表示，開車上路最怕就是這種「螃蟹式」的機車騎士，任意穿越車道，也不管車道上的自小客車正在行駛，這樣貪圖一時方便的行車習慣，真是機車三寶！

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