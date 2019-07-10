逆孫僅為近萬元殺3至親滅門 一審判無期徒刑

2019-07-10 15:47

〔記者王俊忠／台南報導〕民風純樸的台南市南化區在2018年5月10日發生駭人滅門慘案，男子郭濬毅搜刮叔公、外婆住處共近1萬元財物被發現，不甘遭責罵及擔心賊跡敗露，竟拿鐵錘對叔公夫妻、外婆3人頭、胸等部位猛力敲擊幾下後身亡。今天台南地院依強盜殺人、殺害直系血親尊親屬等罪合併判郭嫌無期徒刑、褫奪公權終身，還可上訴。

判決指出，被告郭濬毅（38歲）於去年5月10日到南市南化區竊盜叔公李清祥（77歲）財物未得手，被叔公發現斥責，郭嫌憤而持榔頭攻擊叔公頭部、致叔公倒地，郭戴上工作手套取得現金5千多元，欲離去時被嬸婆李蘇靜（76歲）發現，郭再以榔頭攻擊嬸婆頭部致死。

接著，人在李清祥住處隔壁的郭嫌外婆李胡木哖（83歲）出來查看，對郭聲稱要報警，郭再拿榔頭攻擊外婆頭、胸部致死，將現場佈置成遭外力侵入劫財的假象，再竊取外婆住處現金4千多元，隨後駕車到南化附近山區丟棄作案榔頭、工作手套，返回永康區住處後，隔天把換下的血衣、血褲丟棄在大樓垃圾箱。

辯護人引用精神鑑定報告主張被告有刑法免除或減輕責任能力事由，但合議庭認為被告一連串行為都是出於有意識的動作，相互緊密關聯，具有時序性，且在案發後故佈現場為外力入侵劫財的假象、湮滅證據及在第一次警詢時否認犯行等閃避作為，被告顯然可以權衡違法行為的後果，認定被告無免減責任能力的適用，就被訴強盜故意殺人（叔公李清祥）、殺人（嬸婆李蘇靜）、殺直系血親尊親屬（外婆李胡木哖）及竊盜等罪，都是有罪判決，定應執行無期徒刑。

合議庭法官審結指出，被告沒有前科，有固定工作與正常家庭生活，經精神鑑定與心理衡鑑，具有中等智識程度，有學習能力，犯後坦承犯行、表示悔悟，被害人家屬與被告亦有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，而3位被害人已死亡，若對被告處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害，合議庭認為被告經過矯治有再社會化的高度可能性，並審酌聯合國人權事務委員會國際公約指明所有人皆享有生命權，包括被懷疑犯下情節最重大之罪的人和已經被定罪的人，因此判郭應執行無期徒刑，藉此無期徒刑可達到預防再犯的社會防衛目的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法