體協5高層灌票起訴內幕... 劉中興翻供、趙安華認30萬處分金太高

2019-07-10 16:11

〔記者錢利忠／台北報導〕前年國內單項體育協會全面改選，爆發蒐集人頭個資入會風暴，包括網球協會秘書長劉中興等5高層原認罪獲緩起訴，後來被高檢署發回續查，劉中興庭訊時翻供，改口不認罪，由於5人犯行相互關聯，5人才因此被台北地檢署依個資法及偽造文書罪起訴。

據悉，北檢改將5人起訴的關鍵，即在於劉中興、網球協會前副秘書長趙安華2人；劉中興在案件續查期間，翻供不認罪，辯稱他當初蒐集來的會員，也會同意讓他去申請其他協會，並透露他當初為了早日擺脫官司，才會選擇認罪。趙安華則認為，其緩起訴處分金30萬元金額過高。至於其餘3名被告，則維持認罪並表達悔意。

去年8月，北檢原考量被告均已認罪，將涉案被告棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會前副秘書長趙安華等5高層緩起訴，5人分別須支付30萬至75萬元不等處分金，北檢依職權聲請再議，經高檢署撤銷發回續查。

檢方調查，陳太正除身為棒協理事外，同時也是足球協會秘書長陳威任的父親，他與李侑龍、劉中興、許東雄等人，為鞏固足球、羽球、網球及游泳協會等理監事改選的主導權，透過各自人脈蒐集民眾個資，換票互灌人頭會員。

陳太正等4人涉嫌蒐集將近3000筆個資，約定以陳太正作為個資中轉中心，李侑龍、劉中興、許東雄等3人負責提供個資給陳，4人另僱人將民眾個資輸入各自主導協會的預報名網站，藉此灌水預報名人數。

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