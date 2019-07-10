想吃土雞... 花半天功夫與27萬還吃不到

2019-07-10 11:44

［記者楊政郡／台中報導］黃姓男子為了吃土雞，花了27萬還吃不到！

黃男今年4月18日清晨5時許，開車經過石岡區豐勢路1巷偷了1隻土雞，要殺雞又偷了兩把菜刀、1把剪刀，菜刀主人發現竟企圖倒車衝撞，而員警獲報到場處理，還試圖搶奪槍支，總計犯下2竊盜、恐嚇危安、妨害公務4條罪，法官判處有期徒刑5月加上拘役120天，易科罰金需27萬元。

判決書指出，台中市民黃男開車經過石岡區豐勢路1巷，看見農地旁有雞舍，裡面還都是土雞，無人看管，破壞雞舍鎖頭，抓到土雞1隻。為了宰殺土雞，又到附近農家住處門外，竊得菜刀2把、剪刀1把。

得手準備離去，蔡姓屋主從屋內出來，質問黃是否來偷東西，為何到處翻找，黃嫌「見笑轉生氣」，當場以三字經罵人，且開車朝蔡姓屋主方向倒車作勢衝撞，蔡農嚇一跳，黃開車逃逸。

10分鐘後，警方據報在石岡區豐勢路1巷路口找到黃男，黃男假意配合，手搭在曾姓員警肩膀，曾員告知不要這樣，黃男竟突然伸手要搶奪曾員配槍，雙方發生拉扯，所幸曾員與范姓員警聯手壓制黃男逮捕，當場扣下菜刀2把、剪刀1把、土雞1隻。

法官調查被告共犯下2次竊盜、恐嚇危安、妨害公務等4罪，分別判處有期徒刑5月，及拘役120天，易科罰金均以1000元折算1日，共需27萬元。

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