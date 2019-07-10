體改5高層涉灌票案 逆轉依個資法等罪起訴

2019-07-10 11:01

〔記者錢利忠／台北報導〕棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會前副秘書長趙安華等5人，為鞏固各協會理監事改選主導權，被控蒐集並交換民眾個資，互灌人頭會員；台北地檢署去年8月將5人緩起訴，遭高檢署撤銷發回續查，北檢今依個資法及偽造文書罪改將5人起訴。

針對棒球協會前理事長陳太正等5人，去年獲北檢緩起訴一事，身為告發人之一的立委黃國昌，曾為此率眾向北檢抗議；時任北檢襄閱主任檢察官周士榆，當時出面接受抗議函，稱該案還沒確定，仍會送高檢署再議。

前年11月1日至12月20日期間，體育署為符合國民體育法開放全民參與各單項協會的修法宗旨，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，讓民眾能上網登錄報名，參與各體育團體理監事的改選作業。

檢方調查，棒協理事陳太正，同時也是足球協會秘書長陳威任的父親，與李侑龍、劉中興、許東雄等4人，為鞏固其於足球、羽球、網球及游泳協會等理監事改選的主導權，涉嫌透過各自人脈蒐集民眾個資，甚至換票互灌人頭會員。

陳太正等4人自行蒐集將近3000筆個資，並約定以陳太正作為個資中轉中心，李侑龍、劉中興、許東雄等3人則負責提供個資給陳，4人再僱人將民眾的個資輸入各自主導協會的預報名網站，灌水預報名人數。

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