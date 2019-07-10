角頭霸占五股垃圾山？被爆鐵皮、土方年削逾10億

2019-07-10 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕有周刊報導指出，新北市五股區有處垃圾山，遭鐵皮屋集團霸占及違法出租，長期放任業者傾倒垃圾與廢土，每月藉此狠撈至少7千萬元，且垃圾山內藏有多家土資場，每年獲利至少10億元，並暗藏地下賭場、毒品交易，雖然歷任父母官都想拔除這顆毒瘤，但因地方勢力把持，以及藍綠民代暗中護航，始終無法有效割除，當地居民也苦不堪言。

角頭圈地月撈7千萬 民代護航難拔毒瘤

今日出版的《周刊王》報導指出，新北市五股垃圾山占地約140公頃，超過千家鐵皮屋分別由三股勢力把持，其中六成被角頭霸佔（約25萬坪），若以最低的每坪300元計算，每月租金利潤就高達7000萬元。他們長期放任業者傾倒垃圾及廢土砂石，且垃圾山內藏有多家土資場，驚人的土方利益，讓垃圾山每年獲利至少10億元，甚至有多位角頭死於土方糾紛之中。

報導指出，除了鐵皮和土方的驚人收入，檯面下還有賭場和毒品收入，特定人士上下打點部份藍綠民代，讓這顆都市毒瘤更加難以割除，雖然當地警方也多次蒐集證據，嘗試查辦涉案的角頭，但像占地最大、綽號「五股鴨」的劉姓角頭，甚至跟檢警調查人員關係深厚，警方一有動作他就會先得到消息，隨即更有多位民代會上門關心，讓警方上下兩難。

報導提到，地方盛傳，找民代幫忙阻擋拆鐵皮屋有價目表，一般鐵皮工廠遭檢舉，只要民代出面要求緩拆，就立刻會有30萬元的孝敬費，至於大型工廠價錢更會往上拉。

針對垃圾山的鐵皮問題，新北市工務局則是重申執法決心，強調依照「違章建築拆除優先順序表」規定對違建執行拆除，針對2009年6月25日以後產生的新違建優先拆除，之前存在的舊違建，如果有影響公共安全或在違建裡從事不法行為、影響安全者，也將優先拆除。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法