獨家》罵女兒「賤逼」 媽媽判賠1元

2019-07-10 07:36

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳女滿被母親辱罵「賤人」、「賤逼」，憤而求償1元薄懲，橋頭地院依據吳女提出錄影光碟等證據，認定吳母的確有說，判決女兒勝訴，恐創下司法首例。

吳女告訴承辦法官說，她從小到大，經常被母親精神、身體虐待，其母甚至對父親家暴，並霸佔他財產，更在去年3月2日到高雄市左營區翠華路住處外，辱罵她「賤人」、「賤逼」等語，已構成侵權行為。

據了解，吳女因飽受精神折磨，導致身心疲憊、受創，忍無可忍，決定打官司討公道、出口氣，並要母親為她自己的辱罵不當行為負責，求償精神撫慰金1元，略施薄懲。

吳母雖然未於辯論庭到庭答辯，但具狀指出，她和丈夫感情和睦，並對原告吳女疼愛有加，女兒所指控之事，均非事實，求償沒有理由。

橋頭地院開庭調查，當庭勘驗吳女所提錄影光碟，證實母女起爭執時，警察有接獲報案到場處理。

其光碟內容為：

「被告（吳母）：把土地權狀、房屋權狀拿回來喔。

原告（吳女）：為什麼要拿回來？

被告：拿回來。

原告：那是她養老的錢不能動。

警察：好了好了。讓你們去。

被告：賤逼 ！

原告：好啊，你講啊。

被告：賤。」等語。

由此可知，案發當時吳母的確出口傷人，辱罵女兒「賤人」、「賤逼」等語，已構成侵權行為，並依其女要求，判決賠償1元即可，但可上訴。

法界人士則表示，求償1元精神撫慰金，目的不在於金錢多寡，主要是為了爭公道、爭面子或爭口氣，當然也有可能是要給對方一點難堪，並讓法院替自己背書，證明對造的行為是錯的。

值得一提的是，家人或親戚翻臉對簿公堂，時有所聞，但女兒遭母親羞辱，進而僅求償1元，恐為國內首見。

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