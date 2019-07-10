「呷好逗相報」吃13歲幼齒 2男為了3萬元GG了

2019-07-10 06:05

［記者楊政郡／台中報導］從事裝潢業的王男「吃好逗相報」，花3000元援交一名13歲少女「花花」（化名），還媒介同業好友羅男，幾次後「花花」向他們各借3萬元，卻因案被「安置」無法出來援交，王竟威脅「花花」的胞妹找父母出來還債，或要胞妹繼續提供裸照給他來抵債，事發後王以30萬和解，羅以20萬和解，王仍被判2年10月，羅被判1年10月獲緩刑4年。

判決書指出，已婚且有6歲小孩的王男，2016年7月在臉書上認識「花花」（年僅13歲），得知她就讀國中二年級，同月中旬就約「花花」到某汽旅，花了3000元完成性交易。沒幾天就「吃好逗相報」找來羅男，兩人輪流光顧。

而王特別愛好幼齒，還拍下「花花」的猥褻照片多張及性愛影片，到同年12月王男光顧6次，羅男光顧3次。

幾次光顧後「花花」發現兩位好大哥，開口向兩人各借3萬元，表示日後可從性交易金額中扣除，兩人都欣然同意，事後僅扣除1次性交易，雙方又繼續性交易1、2次，王、羅還是有給錢。

但到了2017年初「花花」因案被「安置」，王男連繫不到她援交，「花花」欠債未還，王男透過臉書聯繫上「花花」胞妹，同年6月以LINE告知胞妹，說她姊姊從事援交，還欠他們6萬元等，還傳送「花花」猥褻照片4張給胞妹，要胞妹轉告「花花」、及其父母出面還款，或由胞妹拍攝裸照以代替甲女抵債。但胞妹拒絕並告知母親，母親報警處理。

本案被告坦承犯行，事後王以30萬和解，羅以20萬和解，但王有前科，判處2年10月，羅無前科判1年10月、緩刑4年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法