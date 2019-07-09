7/9 大樂透上看3.7億仍摃龜！今彩539頭獎開出2注

2019-07-09 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕大樂透頭彩上看3.7億，頭獎依然沒有人中！今晚（7月9日）開獎的第108000163期今彩539開出2注頭獎，每注可得獎金800萬元，由雲林縣北港鎮大同里義民路89號1樓的長億彩券行，與彰化縣員林鎮和平里中正路537號1樓的金萬益彩券行開出，第108000163期雙贏彩與第108000062期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000062期大樂透中獎號碼為「11、17、20、34、37、41，特別號：06。」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得62萬4203元；參獎共45注中獎，每注可得5萬9752元；肆獎共137注中獎，每注可得1萬2617元；伍獎共2548注中獎，每注可得2000元；陸獎共3441注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬6157注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4841注中獎，每注可得400元。

第108000062期49樂合彩中獎號碼為「11、17、20、34、37、41」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共131注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3404注中獎，每注可得1250元。

第108000163期雙贏彩中獎號碼為「01、04、09、10、12、14、15、16、17、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共192注中獎，每注可得500元；肆獎共2224注中獎，每注可得100元。

第108000163期今彩539中獎號碼為「05、08、17、24、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5667注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1694注中獎，每注可得50元。

第108000163期39樂合彩中獎號碼為「05、08、17、24、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6146注中獎，每注可得1125元。

第108000163期3星彩中獎號碼為「504」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000163期4星彩中獎號碼為「6086」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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