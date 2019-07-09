用鐵鎚打死老父 逆子判無期徒刑

2019-07-09 19:27

〔記者王定傳／新北報導〕40多歲的黃姓男子去年因不滿年近7旬的父親不聽從他的命令半蹲，竟拿鐵鎚木頭端毆打老父，再用鐵鎚活活打死老父，新北地院合議庭斥責黃男所為罔顧孝道、違逆倫常，犯後否認、不知悔改，惟念其無前科，曾在羈押訊問時坦承是他所為，依殺直系血親尊親屬罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

據了解，黃父因車禍腦部2度開刀，行動遲緩、言語不清，與妻子及有中醫師執照、曾以診治為業的黃男同住在新北市板橋區。

檢警調查，去年10月14日上午11時許，黃男僅因父親未配合其指示行動，就拿出鐵鎚恫嚇，但黃父仍不聽從，黃男氣得持鐵鎚木柄端毆打父親四肢，再以鐵鎚捶打臉部及頭部，事後見父親四肢冰冷僵硬，才急忙打119並聯絡母親，但黃父送醫搶救仍不治。

警詢時，黃男辯稱，當天外出前，父親坐在客廳，因忘記帶鑰匙折返，卻發現父親撞到桌角倒地，滿臉是血；偵訊時改口表示，只有用鐵鎚木柄端打父親四肢，父親臉、頭部傷勢，是兩人在搶奪鐵鎚過程中，父親自己敲傷的。

不過，黃母指證，兒子脾氣不好有躁鬱症，常對老公大小聲、甩他耳光，還曾因老公做錯事，命老公仰臥起坐、蹲馬步「體罰」老公。對此，黃男辯稱是想藉此「活絡父親腦部」。

檢方調查後將黃男起訴，但他仍否認犯行，合議庭則認為，黃男在偵查時自承持鐵鎚敲打被害者，鐵鎚亦扣到被害者DNA，且黃男曾在中國就讀中醫相關學科，曾於中醫診所執業，是有相當人體醫學知識、經驗成年人，不可能不知鐵鎚敲打臉部或頭部有死亡可能，且黃男知悉父親頭部因舊疾甚為脆弱，竟仍動手，有殺人不確定故意。

合議庭認為，黃男犯罪手法殘忍，僅因口角、被害者不願受體罰、反抗而犯案，所為罔顧孝道、違逆倫常，否認犯行、不知悔改，念其無前科，羈押訊問時坦承為其所為，若施以長期監禁，輔以監所內輔導教化，當可促其深入反省，且無期徒刑依法須執行25年以上，有竣悔實據才可假釋出獄，否則仍繼續監禁，認無處以極刑必要。

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