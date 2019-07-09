好消息！能握緊媽媽手的台中受虐女童下午轉普通病房

2019-07-09 17:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中1歲疑遭受虐女童，病情持續好轉，日前更傳出能握媽媽的手，女童今天經醫院評估，下午轉普通病房，由家人接手後續照顧等問題，台中市社會局也派受過照顧訓練的看護進駐支援照顧；女童的媽媽則在臉書留言，感謝大家關心妹妹，但也盼外界給空間、隱私，更盼執政者重視事件，不要讓相同事件一次次發生。

社會局派看護支援照顧

女童10餘天前疑遭保母施虐，嚴重顱內出血，昏迷指數僅3分，經10多天搶救，昏迷指數進步到7、8分，更傳出能握住媽媽的手指，讓醫療團隊振奮，院方協助家屬進行後續接手照顧訓練，包括利用鼻胃管餵奶等訓練，今日午後評估女童情況漸進步，安排女童轉進管制普通病房，雖是普通病房，仍有醫護人員隨時照應。

台中市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任侯淑茹指出，因持續與女童家人連繫，今天午後得知女童已轉至普通病房，因女童來自中低收入戶家庭，可申請看護支援，最長30天，家人有申請看護協助，已篩選有接受過相關照護訓練的看護今起協助家人相關照顧問題，後續會視女童家屬需求再評估提供協助資源。

女童的母親昨晚也在臉書留言，謝謝大家都很關心妹妹，表示做母親的最希望妹妹趕快好起來；她說，妹妹的確是好轉，但能不能給我們一些空間，給我們一些隱私，到時會對外公開說明。

女童的媽媽更呼籲，這次的事件受到關注，但更懇請執政者能夠重視這次事件去加以改變，這是更值得去探討的，不要再讓相同事件一而再、再而三發生了。

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