警政署開全國會議 承諾不讓鐵警殉職案「今日公祭明日忘記」

2019-07-09 16:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕鐵路警察局員警李承翰不幸因公殉職，引發各界討論並支持警察執法，更關心警察執勤裝備及安全，警政署長陳家欽為策進員警訓練方式、裝備、警械使用、勤務制度，特別在今天召開擴大主管會報視訊會議，在會前默哀1分鐘悼念殉職員警，並與各警察局局長、幹部約1400餘人及370位基層員警交流意見，對於與會者各項建議，警政署都將做為建立警察執法威信及改善員警執勤安全的參據。

陳家欽會中對英勇犧牲的李承翰表達哀痛與不捨，但他說，現行警察制度、勤務方式、應勤裝備，並非一無是處，仍是有健全的一面，但各種工作面向，都潛在不可預期的風險，無論是巡邏、臨檢、備勤處理突發狀況，乃至偵辦刑案、逮捕人犯等，都存在許多危險的因素。

陳家欽強調，許多第一線同仁期待擁有執法的安全與尊嚴；眷屬也期盼他們出勤的爸爸、媽媽、先生、太太能夠平安歸來。身為幹部，我們應該看到，也應該要感受到，同仁的心聲與期待。

陳也說，總統與行政院蘇院長都很關心大家的執勤安全，並全力支持警政署需求的人力與裝備。我們要痛定思痛，掌握改變、改革的契機，針對裝備、訓練不足，需強化之處；或是法律面需保障員警尊嚴與安全的，都必須深切檢討。

陳家欽並保證，絕對不會有「今日公祭、明日忘記」的情況發生，他說：每一位警察同仁都是我們的兄弟，我們將持續不斷精進，唯有提升「執勤安全」及「執法尊嚴」，維護治安的力量方可永續與確保，也呼籲民眾全力配合與支持警察，做警察堅實的後盾。

針對鐵路警察局警力缺額問題，警政署已調派保一、四、五總隊120名警力先行支援，在明年10月前補足該局260名缺額，也請該局再審慎評估人力是否充分，再給予增補強化；另已緊急採購配發該局1227支辣椒噴霧器，並將積極研訂電擊器使用規範及完成訓練，俟8月底獲民間捐贈250具電擊器後配發使用，以維護乘客安全。

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