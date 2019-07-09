假雲豹車駕駛誣指小英勘災荷槍實彈 偽造文書、恐嚇公眾不起訴

2019-07-09 15:57

〔記者黃建華／高雄報導〕去年823豪雨南部成災，當時臉書粉絲專頁「正宗！鬼島狂新聞！」有人自稱國軍雲豹裝甲車駕駛，張貼2張LINE截圖，誣指蔡英文總統勘災時，指示「陪同的救災裝甲兵荷槍實彈，槍枝都上膛」等假消息，涉嫌冒充雲豹車駕駛貼文的那姓男子雖被警方依偽造文書等罪嫌送辦，但高雄地檢署最近偵結，認那男偽造「假新聞」雖不足取，但不算是法律上的「文書」，對他作出不起訴處分。

據了解，國防部告發及刑事局移送指控：35歲的那姓男子涉嫌於2018年8月底某日，在臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲專頁，刊登2張冒用國軍雲豹裝甲車駕駛名義與被告之LINE對話內容截圖，並在該臉書粉絲專頁上刊登下列文字：「扯爆了！蔡英文到底要面對災民還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車，荷槍實彈就真的很扯了。」

警方認為那男捏造、傳述「荷槍實彈」「槍枝都上膛了」等不實訊息，嚴重汙衊國軍形象，並無端造成社會不安。因認被告涉犯刑法恐嚇公眾危害公安及偽造私文書等罪嫌。

檢方調查，那男坦承上開LINE對話截圖是他以修圖軟體偽造的，並坦認因不滿當時政治氛圍及施政理念才這樣作。

不過，檢方認為，那男雖偽造不實內容，將之刊登於不特定人可共見共聞之臉書粉絲專頁上而傳述，以此方式製造「假新聞」，雖不可取。但捏造內容並非以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，至多僅對政府產生不滿，不致於心生畏懼，故那男所為，與刑法恐嚇公眾危害公安罪無涉。

此外，那男雖冒用裝甲車駕駛的名義製作不實內容之LINE對話截圖，但截圖內容，與各種法律關係之存在、維繫與證明無關，亦非表現足以證明法律上之權利義務或法律事實，或足以產生法律上之權利義務或法律事實的意思表示，尚難認定是刑法第210條所稱的「文書」。檢方因此認定，那男所為與刑法偽造私文書構成要件不同。那男被控恐嚇公眾安全與偽造文書等罪，統統獲不起訴處分。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法