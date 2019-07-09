藝人汪建民周轉困難 女鐵粉主動借貸600萬元給他花

2019-07-09 15:56

〔記者錢利忠／台北報導〕曾與藝人「寶媽」交往的汪建民，疑因近來經濟狀況不佳，與他認識多年、在台北市立聯合醫院仁愛院區擔任行政的蔡姓女鐵粉，不忍見偶像潦倒，竟以自己的名義及其父為軍公教退休有房產等理由，向醫院劉姓女志工借得600多萬元，並全數交給汪紓困，汪卻沒按期還款使得2人挨告；台北地檢署考量2人已與劉婦和解，今將2人不起訴。

檢方調查，44歲未婚的蔡姓女鐵粉，多年前透過友人介紹結識汪建民後，對汪建民非常心儀，她得知汪建民經濟出狀況，為了替汪緩解生活壓力，竟以自己的名義，於2017年4月至2018年3月間，主動向在醫院擔任志工的70多歲劉姓婦人借款，並以她父親是軍公教退休，在台北市有房產等理由，成功說服劉婦出借600多萬元款項。

劉婦見蔡女家中有房產可擔保，且汪建民又是藝人，相信汪建民不會不還錢，便與蔡女簽下借據，同意出借600多萬元給蔡女，而汪建民從蔡女那取得借款後，原先不定期會還款給蔡女，再由蔡女轉交給劉婦，但近來汪建民入不敷出，劉婦不滿汪建民欠款拖了1年多還沒還清，怒控汪建民及出面借錢的蔡女詐欺。

汪建民庭訊時承認向蔡女借款，辯稱他近來因生活開銷花費太大，面臨經濟困難，蔡女得知後主動替他借錢，他原先會按月還錢給蔡女，最多1個月可以還6至7萬元，但後來周轉困難才沒有依約還錢。蔡女庭訊時承認以自己的名義替汪建民借款，還情緒激動地當庭維護汪，哽咽否認2人有詐欺的意圖。

檢方調查，劉婦出庭時指稱她知道借款者是汪建民，且她曾親送170萬元現金給汪，而汪確實也曾透過蔡女按月還款，認為汪、蔡並無刻意隱瞞借貸的狀況，且汪建民稱近期已接到戲約，即將前往中國拍戲，並已與債權人劉婦達成和解，同意在1年內清償款項，考量此案為民事債務糾紛，認定汪、蔡2人不構成詐欺。

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