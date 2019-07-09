「乞丐」吸金 僅獲6.7萬一樣被訴

2019-07-09 14:23

［記者楊政郡／台中報導］39歲杜男異想天開，在網路成立「大富翁投資理財平台」，會員只花100元買50個金幣，就成為「乞丐」，而「乞丐」每天可獲得10個金幣，6天後「乞丐」死亡，總計可獲得60個金幣，且每拉一個下線可獲100個金幣，而會員間可買賣及兌換金幣，可是吸金6萬7000元，在同月底杜就停止兌換金幣，幾天後停止發放金幣而倒閉，台中地檢署依違反銀行法及加重詐欺罪起訴。

起訴書指出，杜男買來人頭手機門號及人頭帳號，2017年初在網路上架設「大富翁投資理財平台」，以臉書或line暱稱「Hotsales」，在網路上宣傳6日「乞丐」，只要出資100元加入會員並獲得50個金幣。

這50個金幣就可以買到6日「乞丐」的身分，每個「乞丐」每天可獲得10個金幣的施捨，6天後乞丐就死亡，總計可獲得60個金幣。

而會員可拉下線，拉一人註冊成會員，可獲得100個金幣，拉10人可獲1000個金幣。而下線每日產出金幣，上線也可獲得一定比例，而會員之間可互相買賣金幣，也可兌換成現金，平台僅扣除手續費5%，每日提領現金1萬元為上限。

而開辦後有林男拉了6名下線，陸續匯入現金6萬7000元，同年月28日杜男宣布停止兌換金幣，幾天後也停止發行金幣，而惡性倒閉。

被告到案坦承犯行，檢察官認為被告違反銀行法、加重詐欺等罪，犯罪所得6萬7000元應追徵。

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