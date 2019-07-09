查賄也要防制假訊息 這個縣祭出千萬獎金

2019-07-09 14:08

［記者王峻祺／花蓮報導］因應明年總統與立委選舉，全國檢察機關今同步成立「查察賄選及暴力執行小組」並揭牌，花蓮地檢署則由檢察長洪信旭率領揭牌，強調查察重點工作除以往買票、賣票等賄選行為外，亦著重假訊息防制，避免假訊息流竄影響選舉公平性。

花檢揭牌典禮今由洪信旭率領主任檢察官李超偉，並邀台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長費玲玲、花蓮縣警察局長林樹徽、花蓮縣調查站主任吳家隆、東部機動工作站主任磨天相等人共同揭牌，預計展開選舉查察行動，並宣示查賄決心。

去年花蓮地檢署查賄績效卓著，縣內13鄉鎮逾半查到賄選，選後並對15名鄉長乃至村里長提出當選無效之訴；針對選舉花招，花檢也祭出高額獎金，去年五合一選舉一口氣查獲20起賄選案，發出160多萬元檢舉獎金。

花蓮地方法院迄今宣判12件賄選案，其中18人有罪，最重被判4年徒刑。洪信旭指出，本次選舉查察重點工作，除全力偵辦以往金錢、暴力等賄選行為外，也將防制網路、手機假訊息介入選舉案件，避免假訊息流竄影響公平性。

他說，今年已發出9件檢舉獎金，其中7件約90萬元為去年五合一選舉，經檢察官起訴後所分批發放的獎金，呼籲民眾踴躍檢舉賄選，一旦查獲，至少有50萬元檢舉獎金，如因而查獲總統、立法委員候選人賄選並經判刑確定，獎金更可高達1000萬元。

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