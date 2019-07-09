不清楚外籍看護是脫逃外勞 老翁打贏行政訴訟判免罰

2019-07-09 14:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名李姓老翁前年透過本國籍看護介紹，雇用一名印尼籍女子當甫出院的妻子看護，未料，印尼籍女看護卻被移民署專勤隊查獲是脫逃外勞，高市勞工局因此依違反就業服務法對李翁裁罰15萬元，李翁不服提起行政訴訟，辯稱「不清楚對方是脫逃外勞」，請求撤罰。法官審理認為，「行政罰法」不處罰過失犯，判勞工局敗訴，撤銷裁罰。可上訴。

李姓老翁提告主張：他為照顧因病甫出院的妻子，且自己年事已高，無法親自照顧，誤信其妻在院期間所聘僱之本國籍巫姓看護的建議，而聘僱較省錢的外勞，他與妻子因長年居住在美濃小鎮，不知外勞之資訊，且又是醫院的看護安排，他完全不知道要注意是否合法，若知道資訊則不可能為省1天600元，而遭處罰15萬元。

李翁並稱，他與妻子均年紀大無任何收入及為初犯，請求法官減免罰則或撤銷勞工局的裁罰處分。

高雄市勞工局則以李翁雖主張長年居住美濃鄉下，不知就業服務法中有關聘僱外籍勞工之規定，但行為人不得因不知法規而免除行政處罰責任，並指出行政罰法第8條定有明文。

勞工局並抗辯主張，李翁未盡應注意義務而僱用非法外勞，縱無故意，亦有過失，認李翁違法事實明確，裁處李翁15萬元罰鍰的處分並無違法或不當，應予維持。

不過，行政法庭審理時，證人巫姓看護證稱，該名印尼外勞確實是她介紹給李翁的，她跟該女子是在旗山醫院樓下的印尼店認識，對方問她有沒有工作可提供，她沒想到要確認對方的身分是否合法，就幫她媒介到李翁家中照顧其妻，約定1天1200元等語。法官採信李翁因信任本國籍看護介紹的外籍看護，不是故意聘用非法脫逃外勞。

法官認為，行政罰法第7條第1項規定：「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰」。因此認為李翁請求撤銷裁罰有理，判撤銷勞工局原裁罰李翁15萬元的處份。可上訴。

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