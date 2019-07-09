偕友尖石錦屏溪戲水 男子遭溪水沖走卡石縫溺斃

2019-07-09 13:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名18歲徐姓男子，8日下午與好友前往尖石鄉錦屏溪戲水消暑，疑因對流域不熟悉，不慎被溪水沖走失蹤；縣府消防局表示，消防人員獲報到場擴大搜救，最後發現徐男被困在一處石縫，立刻潛入溪中將他救出，可惜徐男已失去生命跡象。

消防局表示，8日下午2點多獲報在尖石鄉錦屏村小錦屏，有一名男子遭溪水沖走溺水失蹤，立刻派遣尖石分隊及第二大隊共4車12人趕往搜救，無奈在一處石縫中，發現徐男受困在石縫中，被救上岸時已無呼吸心跳。

消防局指出，酷暑是從事水上活動的旺季，卻也是溺水意外的高峰期。提醒民眾遠離危險水域，戲水應選擇合法水域及有合格救生員場所，若發現有人溺水，切勿貿然自行下水搭救，牢記救溺五步、防溺十招。

所謂「救溺五步」，包括大聲呼「叫」求救， 呼「叫」119、 118、110、112，利用竹竿、樹枝等延「伸」物或「拋」送球、繩、瓶等漂浮物救生，利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大浮具「划」到溺水者旁。

「防溺十招」則是選擇有救生設備與人員的地點、避免做出危險行為、注意湖泊溪流落差變化、不要落單、下水前先暖身、不可在水中嬉鬧惡作劇、身體疲累狀況不佳不要戲水游泳、不要長時間浸泡水中、注意氣象報告、加強游泳漂浮技巧。

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