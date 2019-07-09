進口200把土耳其製模擬槍欲轉賣香港 全遭沒入還罰款

2019-07-09 13:04

〔記者黃建華／高雄報導〕國內一家貿易商兩年前未經警政署同意，就報運200把土耳其製的DEMO GUN（模擬槍）進口，打算轉賣香港等海外地區，雖然這批槍都沒撞針，槍管也被堵塞，但高雄關送驗被警方認定是公告查禁的「模擬槍」，200把全遭沒入，貿易商還被高市府罰25萬元，業者不服提起行政訴訟，近日被高雄高等行政法院駁回。可上訴。

判決指出，國內一家貿易商未取得內政部警政署同意，2017年12月26日向財政部關務署高雄關報運進口土耳其產製DEMO GUN槍枝200支，經高雄關轉送（送樣4支）高雄市警察局和警政署鑑驗，鑑驗結果認定該批槍枝屬槍砲彈藥刀械管制條例公告查禁之「模擬槍」。

高雄關乃於2018年7月3日連同將扣案槍械一併移送警察局，經高雄市警局審酌事證後，認定該貿易商違反槍砲彈藥刀械管制條例，裁處新臺幣25萬元罰鍰並沒入200把「模擬槍」。

挨罰的業者不服，提起訴願遭駁回，轉向高雄高等行政法院提起行政訴訟，主張高雄市政府驟然對該公司的裁罰無理，要求撤銷沒入槍枝及裁罰處份。

貿易商主張，該公司是接獲香港等海外訂單，才向土耳其製造商購買報運該批報運該批的DEMO GUN進口，該批槍械是作教學、運動、收藏之用，並無殺傷力。並主張該公司已對警政署的否準處份提起行政訴訟，高市府貿然對該公司裁罰違反相關規定。

不過，高雄高等行政法院審理認為，業者由外國輸入管制模擬槍至我國之行為，已該當「運輸」之要件，其未先申請獲警政署許可，即「運輸」經公告查禁之模擬槍，而違反槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1第3項之規定，高雄市政府予以裁處，於法有據，駁回原告之訴。全案可上訴。

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