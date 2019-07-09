反賄選起跑！基檢推出「三寶」查賄

2019-07-09 10:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕總統、立委選舉明年1月11日舉行投票。基隆地方檢察署今天上午成立「查察賄選及暴力執行小組」，檢察長柯麗玲呼籲民眾，發揮「口罩」、「抹布」、「扇子」三寶的查賄精神，鼓勵民眾主動檢舉賄選，讓台灣的政治更清明。

基隆地檢署檢察長今天上午10點在基隆地檢署十樓成立，「查察賄選及暴力執行小組」，由檢察長柯麗鈴與，查賄執行秘書主任檢察官侯靜雯、基隆市警察局局長詹永茂、法務部調查局基隆市調查站主任何中明、新北市調查處犯罪調查科長徐富德、北部地區機動工作站主任司德釗、航業調查處基隆站主任張利豐、基隆市警察局刑事警察大隊隊長張文源、基隆市政府政風處長簡正坤等人共同揭牌。

基隆地檢署檢察長柯麗玲指出，明年一月十一日，是第十五屆總統、副總統與第十屆立委選舉，這兩個職務對人民攸關重要，希望結合檢、警、調、廉所有力量維持基隆乾淨選舉環境，讓人民選出真正賢能的人替大家服務。

柯說，今年基隆地檢署今年的反賄選宣導品特別製作「口罩」、「抹布」、「扇子」等查賄三寶分送給民眾。

柯麗玲說，「口罩」代表「檢舉賄選我來罩你」，「抹布」代表「乾淨選舉賢人出頭」，「扇子」上面印有選舉口訣及抓賄技巧，因檢舉獎金在千萬以上，所以代表「搧來千萬走路有風」。

她呼籲，民眾發揮「口罩」、「抹布」與「扇子」的查賄宣導品精神，踴躍檢舉賄選，撥打檢舉反賄選專線「0800024099按4」。

她表示，民眾檢舉查獲總統、副總統候選人賄選者，將給台幣1500萬元檢舉獎金，查獲立法委員候選人賄選者將給與1000萬元檢舉獎金，歡迎大家撥打檢舉電話鼓勵民眾踴躍檢舉，共同淨化選風。

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